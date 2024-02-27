فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسوق العملاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسطاقة

العملات المشفرة تحصل على مساندة قضائية أميركية

أوقف قاضٍ فيدرالي أميركي متطلبات حكومية لكشف معدني العملات المشفرة عن استخدامهم للطاقة، معتبراً أن الصناعة ستعاني من ضرر لا يمكن تعويضه.

فريق التحرير by فريق التحرير
العملات المشفرة

في خضمّ الجدل حول تأثير تعدين العملات المشفرة على البيئة، واجهت مساعي الحكومة الأميركية لمراقبة استهلاك الطاقة في هذه الصناعة نكسة قضائية.

فقد أصدر قاضٍ فيدرالي في تكساس حكمًا بوقف مؤقت لمتطلبات جديدة تهدف إلى كشف استخدام الطاقة من قبل معدني العملات المشفرة.

وجاء القرار بعد دعوى قضائية رفعتها مجموعات مرتبطة بصناعة التعدين، التي اعتبرت أن هذه المتطلبات تمثل عبئًا غير عادل.

وأشار القاضي إلى أن الصناعة أظهرت أنها ستعاني من “ضرر لا يمكن تعويضه” إذا أُجبرت على الامتثال.

ويُعدّ هذا الحكم انتصارًا مؤقتًا لصناعة التعدين، ويُشير إلى صعوبة إيجاد توازن بين حماية البيئة وتعزيز الابتكار في مجال العملات المشفرة.

بيتكوين

من جهة، يرى نشطاء بيئيون أن استخدام الطاقة المرتبط بتعدين العملات المشفرة، وخاصةً عملة بتكوين، يُفاقم أزمة المناخ.

وتشير التقديرات إلى أن معدني العملات المشفرة عالميًا يستهلكون ما يصل إلى 1% من الطلب العالمي على الكهرباء، أي ما يعادل استهلاك دولة أستراليا بأكملها.

من جهة أخرى، تُجادل صناعة التعدين بأنها تُشكل مصدرًا للوظائف والابتكار، وأنها تساهم في تحفيز الاقتصاد.

وتُشير إلى أن تقنيات جديدة، مثل “التعدين الأخضر” الذي يستخدم الطاقة المتجددة، يمكن أن تساعد في تقليل التأثير البيئي للصناعة.

لا تزال التطورات في هذا المجال سريعة، ومن المرجح أن تستمر المناقشات حول مستقبل تعدين العملات الرقمية.

ويوجد حاليًا 137 منشأة لتعدين البيتكوين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتقع في 21 ولاية، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة. تم نقل الكثير منهم من الصين بعد أن حظرت بكين تعدين البيتكوين قبل 3 سنوات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...