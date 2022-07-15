فادي طنّوس by فادي طنّوس

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Posted inسوق العملات

العملات الرقمية تعوّض بعد خسائرها

فادي طنّوس by فادي طنّوس
بيتكوين

شهدت أسواق العملات الرقمية، الجمعة، تحسناً ملحوظاً لتعوّض جزءاً من خسائرها خلال الفترة السابقة بعد تأثرها ببيانات البطالة والتضخم وتوقعات رفع الفائدة من الاحتياطي الاتحادي 100 نقطة.

وعاودت العملات الرقمية الصعود خلال ساعات الجمعة إذ بلغت بيتكوين 20.839 دولار بزيادة قدرها 5.49%. فيما كانت الإيثيريوم إحدى أكبر العملات صعودًا، لتعوض أغلب خسائرها خلال الأيام الماضية وتصل لمستوى الـ 1215 دولار بزيادة قدرها 12.16%.

ورفعت باينينس كوين قيمتها بنسبة 3.71% لتبلغ 237.60 دولار بعدما كانت قد فقدت ما يقرب من 0.53% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت الريبل إلى مستويات 0.33 دولار بزيادة 6.36%، وزادت كاردانو بنسبة 3.70% وتصل إلى مستويات 0.439 دولار، فيما ارتفعت دوج كوين 5.48% لتصل لمستوى الـ 0.063 دولار، وارتفعت سولانا أيضًا بنسبة 11.45% لتسجّل 38.11 دولار.

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