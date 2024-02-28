السيولة النقدية في السعودية تقفز 91 مليار ريال منذ بداية 2024

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 1,11% بواقع 31 مليار ريال من 2,745 تريليون ريال في 8 شباط / فبراير الجاري إلى 2,776 تريليون ريال في 15 فبراير 2024.

أما منذ بداية السنة، قد ارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 3,36% بواقع 91 مليار ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023 إلى 2,776 تريليون ريال في 15 فبراير 2024.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.