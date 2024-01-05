السيولة النقدية في السعودية تقفز 205 مليارات ريال خلال 2023

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 7,21% بواقع 205 مليارات ريال من 2,495 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,700 تريليون ريال في 28 ديسمبر 2023.

أما خلال أسبوع، فقد تراجعت السيولة النقدية بنسبة 0,23% بواقع 7 مليارات ريال من 2,707 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر الجاري إلى 2,700 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.