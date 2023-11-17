فريق التحرير by فريق التحرير

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السيولة النقدية في السعودية تقفز 199 مليار ريال منذ بداية 2023

عرض النقود “ن3” (السيولة) هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

فريق التحرير by فريق التحرير
سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023
سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 7,96% بواقع 199 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,694 تريليون ريال في 9 تشرين الثاني /نوفمبر.

وارتفعت السيولة بنسبة 0,72% بواقع 19 مليار ريال من 2,675 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر إلى 2,694 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 9  نوفمبر الجاري.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

  • مجموع النقد المتداول خارج المصارف.
  • الودائع تحت الطلب.
  • الودائع الزمنية والادخارية.
  • الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

  • ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
  • الودائع مقابل اعتمادات مستندية.
  • التحويلات القائمة.
  • عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...