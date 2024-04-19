السيولة النقدية في السعودية تقفز 161 مليار ريال منذ بداية 2024

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي أن السيولة النقدية قفزت بنسبة 5,97% بواقع 161 مليار ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023 إلى 2,846 تريليون ريال في 11 نيسان / أبريل 2024.

أما أسبوعياً، فقد ارتفعت السيولة النقدية بنسبة 0,16% بواقع 5 مليارات ريال من 2,841 تريليون ريال في 4 أبريل إلى 2,846 تريليون ريال في 11 أبريل .

أما منذ بداية العام، فقد قفزت

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.