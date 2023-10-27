السيولة النقدية في السعودية تقفز 14 مليار ريال في أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,53% بواقع 14 مليار ريال من 2,657 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 12 تشرين الأول / أكتوبر الجاري إلى 2,671 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر الجاري.

وارتفعت السيولة النقدية بنسبة 7% بواقع 176 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,671 تريليون ريال في 19 أكتوبر.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.