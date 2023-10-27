فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسوق العملاتأخبار أريبيان بزنس

السيولة النقدية في السعودية تقفز 14 مليار ريال في أسبوع

يصدر البنك المركزي السعودي بيانات أسبوعية عن السيولة المعبر عنها بعرض النقود بمعناه الواسع “ن 3”

فريق التحرير by فريق التحرير

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,53% بواقع 14 مليار ريال من 2,657 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 12 تشرين الأول / أكتوبر الجاري إلى 2,671 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر الجاري.

وارتفعت السيولة النقدية بنسبة 7% بواقع 176 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,671 تريليون ريال في 19 أكتوبر.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

  • مجموع النقد المتداول خارج المصارف.
  • الودائع تحت الطلب.
  • الودائع الزمنية والادخارية.
  • الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

  • ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
  • الودائع مقابل اعتمادات مستندية.
  • التحويلات القائمة.
  • عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...