السيولة النقدية في السعودية تقفز 136 مليار ريال منذ بداية 2024

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي قفزت بنسبة 5% بواقع 136 مليار ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023 إلى 2,821 تريليون ريال في 21 آذار / مارس 2024.

أما على أساس أسبوعي، فقد ارتفعت السيولة بنسبة 1,32% بواقع 37 مليار ريال من 2,784 تريليون ريال في 14 مارس الجاري إلى 2,821 تريليون ريال في 21 مارس الجاري.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.