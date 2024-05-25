السيولة النقدية في السعودية ترتفع 9 مليارات ريال خلال أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ارتفعت بنسبة 0,30% بواقع 9 مليارات ريال من 2,809 تريليون ريال في 9 أيار / مايو الجاري إلى 2,818 تريليون ريال في 16 مايو.

أما منذ بداية العام، فقد ارتفعت السيولة النقدية في السعودية بنسبة 4,93% بواقع 133 مليار ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023 إلى 2,818 تريليون ريال في 16 مايو.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.