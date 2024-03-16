السيولة النقدية في السعودية ترتفع 18 مليار ريال خلال أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,67% بواقع 18 مليار ريال من 2,775 تريليون ريال في 29 شباط / فبراير الماضي إلى 2,793 تريليون ريال في 7 آذار / مارس 2024.

أما منذ بداية السنة، قد ارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 4% بواقع 108 مليارات ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023 إلى 2,793 تريليون ريال في 7 مارس 2024.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.