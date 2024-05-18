السيولة النقدية في السعودية ترتفع 13 مليار ريال خلال أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ارتفعت بنسبة 0,47% بواقع 13 مليار ريال من 2,796 تريليون ريال في 2 أيار / مايو الجاري إلى 2,809 تريليون ريال في 9 مايو.

وبذلك توقفت موجة التراجع في السيولة التي استمرت 3 أسابيع وبدأت في 18 نيسان / أبريل الماضي عندما تراجعت السيولة 23 مليار ريال إلى 2,823 تريليون ريال مقارنة مع 2,846 تريليون ريال في 11 أبريل.

أما منذ بداية العام، فقد ارتفعت السيولة النقدية في السعودية بنسبة 4,61% بواقع 124 مليار ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023 إلى 2,809 تريليون ريال في 9 مايو.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.