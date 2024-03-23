السيولة النقدية في السعودية تتراجع 9 مليارات ريال خلال أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,32% بواقع 9 مليارات ريال من 2,793 تريليون ريال في 7 آذار / مارس الجاري إلى 2,784 تريليون ريال في 14 مارس الجاري.

أما منذ بداية السنة، قد ارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 3.68% بواقع 99 مليار ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023 إلى 2,784 تريليون ريال في 14 مارس 2024.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.