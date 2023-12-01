السيولة النقدية في السعودية تتراجع 6 مليارات ريال خلال أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع السيولة النقدية بنسبة 0,22% بواقع 6 مليارات ريال من 2,685 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 16 تشرين الثاني / نوفمبر إلى 2,679 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر الجاري.
وارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 7,38% بواقع 184 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,679 تريليون ريال في 23 نوفمبر.
عرض النقود
وعرض النقود “ن3” هو :
- مجموع النقد المتداول خارج المصارف.
- الودائع تحت الطلب.
- الودائع الزمنية والادخارية.
- الودائع الأخرى شبه النقدية.
الودائع الأخرى شبه النقدية
و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:
- ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
- الودائع مقابل اعتمادات مستندية.
- التحويلات القائمة.
- عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.