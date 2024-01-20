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السيولة النقدية في السعودية تتراجع 4 مليارات ريال خلال أسبوع

عرض النقود “ن3” (السيولة) هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,13% بواقع 4 مليارات ريال من 2,678 تريليون ريال في 4 كانون الثاني / يناير 2024  إلى 2,674 تريليون ريال في 11 يناير 2024.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

  • مجموع النقد المتداول خارج المصارف.
  • الودائع تحت الطلب.
  • الودائع الزمنية والادخارية.
  • الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

  • ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
  • الودائع مقابل اعتمادات مستندية.
  • التحويلات القائمة.
  • عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...