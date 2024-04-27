السيولة النقدية في السعودية تتراجع 23 مليار ريال خلال أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي تراجعت بنسبة 0,78% بواقع 23 مليار ريال من 2,846 تريليون ريال في 11 نيسان / أبريل الجاري إلى 2,823 تريليون ريال في 18 أبريل.

أما منذ بداية العام، فقد قفزت السيولة النقدية بنسبة 5,14% بواقع 138 مليار ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023 إلى 2,823 تريليون ريال في 18 أبريل 2024.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.