السيولة النقدية في السعودية تتراجع 22 مليار ريال منذ بداية العام

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,82% بواقع 22 مليار ريال من 2,700 تريليون ريال في 28 كانون الأول / ديسمبر 2023 إلى 2,678 تريليون ريال في 4 كانون الثاني / يناير 2024.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.