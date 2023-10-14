حذر محافظ البنك المركزي أيمن بن محمد السياري، من المخاطر المحتملة للعملات المشفرة ووسطائها على الاستقرار المالي .

وطرح السياري، دعم المملكة في معالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة ضمن خارطة الطريق ذات الصلة، مشيراً إلى الحاجة إلى إشراف وتنظيم جيد التنسيق لأنشطة العملات المشفرة.





وأضاف: تشكل العملات المشفرة ووسطاؤها خطرًا محتملا على الاستقرار المالي، ونحن بحاجة إلى إشراف وتنظيم جيد التنسيق لأنشطة العملات المشفرة. وفي هذا السياق، ندعم العمل وخارطة الطريق ذات الصلة بصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة.

جاء ذلك في جلسة “الاقتصاد العالمي والأصول المشفرة” باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزي لـ”مجموعة العشرين”،بحسب “البنك المركزي السعودي”.

و أوضح المحافظ السعودي، أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا واسع النطاق مقارنة بالعقود الماضية، مع مستويات مرتفعة لمعدلات التضخم، مشيرا إلى أن تعمل السياسات النقدية المتشددة في جميع أنحاء العالم على خفض التضخم ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي نسبا تبلغ 3 % هذا العام والعام المقبل.

في حين تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحديا لمواجهة الظروف الحالية ساهمت الإصلاحات الهيكلية في المملكة العربية السعودية في تحقيق القطاع غير النفطي نموّا قويًا مع انخفاض التضخم واستقراره.

كما استعرض الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التحولات التي يشهدها اقتصاد المملكة، والسياسات والإصلاحات التي أسهمت في تعزيز النمو المستدام، وارتفاع نمو القطاع غير النفطي مدعوماً بنمو القطاع الخاص.

و ناقش الاجتماع عدداً من التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأبرزها: تطورات الديون السيادية العالمية، وسُبل تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة في القرن الـ21، إضافة إلى تطورات الآفاق الاقتصادية العالمية، وخارطة طريق مجموعة العشرين لتنظيم العمل بالأصول المشفرة، ثم صدر البيان الختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وفق “أخبار24”.



ومثّل المملكةَ في الاجتماع؛ وزيرُ المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي أيمن بن محمد السياري، وشارك فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين وقياديون من المؤسسات المالية الدولية، واحتضنته مدينة مراكش المغربية بين 12 و13 أكتوبر الجاري، بتنظيم من الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين.



أبرز ما ذكره محافظ ⁧#البنك_المركزي_السعودي⁩ في جلسة "الاقتصاد العالمي والأصول المشفرة" خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ ⁧#مجموعة_العشرين⁩: pic.twitter.com/cdl0SO7w9O — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) October 13, 2023





