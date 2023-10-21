السعودية تسجل تراجعاً كبيراً في السيولة

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي تراجعاً كبيراً في السيولة في الاقتصاد السعودي المعبر عنها بعرض النقد (ن 3) بنسبة 0,86% بواقع 23 مليار ريال إلى 2,657 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 12 تشرين الأول / أكتوبر الجاري مقابل 2,680 تريليون ريال في 5 أكتوبر الجاري.

وارتفعت السيولة بنسبة 6,4% بواقع 162 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,657 تريليون ريال في 12 أكتوبر الجاري.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.