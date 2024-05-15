السعودية ترخص لـ 11 شركة نقود إلكترونية

ذكر البنك المركزي السعودي (ساما) أن عدد شركات النقود الإلكترونية المرخصة لتقديم المحافظ الإلكترونية في السعودية بلغ 11 شركة، فيما تجاوز إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية 21 مليون محفظة.

وقد أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن طرح مشروع مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وقال البنك إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، وتأكيداً على متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة كمبادرة من ساما، حُددت فيها عدد من المتطلبات التنظيمية لشركات النقود الإلكترونية المرخص لها عند فتح المحافظ الإلكترونية للعملاء، والتي يتعين الالتزام بها حمايةً للمتعاملين في القطاع، ودعماً لمزودي الخدمة لتحسين خدماتهم، بما يساهم في تعزيز سلامة واستقرار هذا النشاط.

وأضاف أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية على مدى 15 يوماً؛ لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد النسخة النهائية لها.