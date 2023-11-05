السعودية، السيولة النقدية تقفز لأعلى مستوى منذ بداية 2023

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي أن السيولة في الاقتصاد السعودي المعبر عنها بعرض النقد (ن 3) قفزت لأعلى مستوى منذ بداية عام 2023 وبنسبة 8,7% بواقع 219 مليار ريال إلى 2,714 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 26 تشرين الأول / أكتوبر الجاري من 2,495 تريليون ريال بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2022.

وارتفعت السيولة بنسبة 1,6% بواقع 43 مليار ريال من 2,671 تريليون ريال في 19 أكتوبر إلى 2,714 تريليون ريال في 26 أكتوبر الجاري.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.