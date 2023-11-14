الروبل الروسي يقفز أمام الدولار ويسجل أعلى مستوياته منذ أغسطس

حقق الروبل الروسي قفزة كبيرة اليوم، الاثنين، أمام الدولار الأمريكي، ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس الماضي، تزامنا مع زيادة أسعار النفط في الوقت الراهن.

وسجل الروبل 91.5250 مقابل كل دولار أمريكي، بقفزة بلغت 0.7 بالمئة، بينما سجل 97.9500 مقابل كل يورو أوروبي، بينما سجل 12.533 مقابل كل يوان صيني.

جاء ذلك بعد ارتفاع خام برنت الذي يعد معيارا عالميا لصادرات روسيا، بنسبة 1 بالمئة مسجلا 82.22 دولار للبرميل الواحد، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية.

وصعد مؤشر “آر تي إس” الروسي المقوم بالدولار بنسبة 0.9 بالمئة مسجلا 1117.43 نقطة، مع ارتفاع مؤشر “مويكس” المقوم بالروبل بنسبة 0.19 بالمئة مسجلا 3248.3 نقطة.

وأشارت التوقعات الروسية إلى استمرار صعود الروبل هذا الأسبوع، حيث أكد يفجيني لوكتيوخوف محلل “برومسفياز بنك” بأن يتم تداول الروبل مقابل 91.50 إلى 93.00 لكل دولار خلال الأسبوع الجاري.