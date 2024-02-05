الروبل الروسي يسجل أدنى مستوي في 3 أسابيع مقابل الدولار

سجل الروبل الروسي أدنى مستوياته في نحو 3 أسابيع مقابل الدولار اليوم الإثنين، 5 فبراير 2024، مع انتظار السوق إعلان وزارة المالية الروسية عن تدخلاتها في العملة الأجنبية في السوق المحلية للشهر المقبل.

وفي الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل 0.1% مقابل الدولار إلى 91.17 دولار، وكان قد سجل في وقت سابق 91.40، وهو أضعف نقطة له منذ 16 يناير 2024.

واستقر اليورو عند 98.28 مقابل اليورو وانخفض 0.2% مقابل اليوان إلى 12.64 روبل.

وتحولت وزارة المالية الروسية، إلى بيع العملات الأجنبية الشهر الماضي بعد انخفاض إيرادات الطاقة عن المتوقع خلال شهر ديسمبر 2023، وتميل مبيعات العملات الأجنبية إلى دعم الروبل.

وارتفع خام برنت، وهو معيار عالمي لصادرات روسيا الرئيسية، 0.2% إلى 77.51 دولار للبرميل.

وكانت مؤشرات الأسهم الروسية متباينة، حيث انخفض مؤشر آر تي إس المقوم بالدولار 0.2% إلى 1115.6 نقطة. وارتفع مؤشر موكس الروسي القائم على الروبل 0.1% إلى 3229.5 نقطة.

وانخفضت الأسهم المدرجة في موسكو في شركة التكنولوجيا ياندكس YNDX.MM بنسبة 3.9% بعد أن قالت الشركة الأم يوم الإثنين إنها وافقت على صفقة نقدية وأسهم بقيمة 475 مليار روبل (5.2 مليار دولار) لبيع أصولها الروسية إلى كونسورتيوم من المستثمرين الروس.

وقامت شركة التكنولوجيا ياندكس، التي يشار إليها باسم Google الروسية، بتطوير خدمات رائدة عبر الإنترنت، بما في ذلك البحث والإعلان وخدمات نقل الركاب، وكانت واحدة من الشركات الروسية القليلة التي لديها القدرة على أن تصبح شركة تجارية عالمية حتى بدأت موسكو حربها في أوكرانيا فبراير 2022.

وانخرطت ياندكس والكرملين في مفاوضات منذ حوالي 18 شهرًا لمحاولة فصل أعمال ياندكس الروسية عن شركتها الأم الهولندية، ياندكس إن في.