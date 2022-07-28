الذهب يسجّل أعلى مستوى له في 3 أسابيع

سجّل سعر الذهب، الخميس، ارتفاعاً لأعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، في المعاملات الفورية إذ بلغ 1745.20 دولار للأوقية بحلول 0912 بتوقيت غرينتش بزيادة بنسبة 0.7%، وهو أعلى مستوى له منذ 8 تموز/يوليو. فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4% إلى 1743.70 دولار للأوقية.

وتأثر سعر المعدن الأصفر بتصريح جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي الذي لمّح إلى احتمال أن يُبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة، ما أثر على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وقال باول بعد الاعلان عن رفع المجلس لسعر الفائدة بواقع 0.75 نقطة مئوية الأربعاء، في محاولة لتخفيف حدة أشد تضخم تشهده البلاد منذ الثمانينيات، إن زيادة أخرى “كبيرة بشكل غير عادي” في أسعار الفائدة قد يكون من المناسب طرحها في اجتماع السياسة في أيلول/سبتمبر، لكن القرار سيتُخذ بناء على البيانات الاقتصادية الواردة من الآن وحتى ذلك الحين.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% لأدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 19.38 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 892.36 دولار، كما صعد البلاديوم 2.9% إلى 2090.42 دولار.

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