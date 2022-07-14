الذهب يتراجع أمام زخم الدولار

تراجعت أونصة الذهب أكثر من 1 % الخميس، بعدما شهدت الأسواق ارتفاعاً في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.

وانخفض الذهب في العقود الفورية بنسبة 1% إلى 1718.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنفس النسبة إلى 1717.70 دولار.

وسجّل الدولار مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً في 20 عاماً، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً ثابتاً.

وأظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1 % في حزيران/يونيو، وهو أكبر ارتفاع في أكثر من 4 عقود.

وأدى ارتفاع الدولار إلى دفع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو عام الأربعاء بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن النفيس على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

وتشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكثف تحركاته للحد من الضغوط التضخمية برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم للسياسة في 26-27 يوليو.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة يضر بجاذبيته نظراً لأنه لا يدر عائداً ثابتاً.

وانخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.1 % إلى 18.98 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 1.5 % إلى 841.96 دولار والبلاديوم 1.3 % إلى 1949.43 دولار.