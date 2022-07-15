الدولار يهبط بعد تصريحات محافظ الاحتياطي الاتحادي

شهد سوق العملات انحداراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية، إذ فقد 0.49% من قيمته ليسجل 107.890.

وجاء هبوط الدولار بعد أن خففت تصريحات محافظ البنك الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر من احتمالات رفع الفائدة بـ 100 نقطة أساس، كذلك جاءت بيانات التجزئة الأساسية الأمريكية إيجابية بنمو 1% وهو اكبر من المتوقع 0.6%، وكذلك سجل مؤشر إمباير ستيت الصناعة 11.1 نقطة وهو أفضل من التوقعات بفارق كبير، حيث توقع الخبراء تسجيله -2.00 نقطة.

وفي الساعة 3 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1 ٪ إلى 108.528، بعد أن أرتفع إلى 109.290 يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر 2002.

وتم تداول زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي عند مستوى ثابت عند 1.0016، متماسكًا فوق مستوى التكافؤ على الرغم من تقديم ماريو دراجي، الذي يحظى بالاحترام على نطاق واسع، استقالته من منصب رئيس وزراء إيطاليا في أعقاب فقد دعم أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد من حكومته الائتلافية.



يضيف هذا الاضطراب السياسي إلى الصورة الكلية السلبية بالفعل، كما أظهرت المفوضية الأوروبية يوم الخميس، حيث خفضت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 1.4٪ من 2.3٪.

وقال المحللون في آي إن جي في مذكرة لهم: “هناك محاولة أخرى للكسر دون المستوى 1.0000 على الأرجح خلال الجلسات القادمة، وهذه المرة يمكننا أن نرى تحركًا أكثر حسماً للأسفل”. “وما زلنا نرى المستوى 0.9800-0.9900 باعتباره قاعًا محتملًا على المدى القصير لزوج اليورو /الدولار الأمريكي.”

كما انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 1٪ إلى 138.79، بعد أن لامس مستوى 139.38 خلال الليل للمرة الأولى منذ سبتمبر 1998 مع اختلاف السياسات النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان الذي يلقي بثقله على العملة اليابانية.

ويتجه زوج العملات قريبًا جدًا من المستوى 140 المهم نفسيًا، والذي شوهد آخر مرة في عام 1998، والذي قد يؤدي إلى تدخل المسؤولين.

وانخفض زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 1.1816، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في 28 شهرًا عند 1.1761 خلال الليل، متجهًا إلى أسوأ أسبوع له منذ أوائل مايو حيث ألقت الاضطرابات السياسية بظلالها على العملة البريطانية.

وأضافت آي إن جي: “نعتقد أن رفع بنك كندا لسعر الفائدة بسرعة يمكن أن يساعد العملة على المدى الطويل ولكن في الوقت الحالي، تستمر العوامل الخارجية (على سبيل المثال، معنويات المخاطرة العالمية وأسعار النفط) في لعب دور أكبر بكثير وقد تُبقي مكاسب الدولار الكندي محدودة على المدى القريب”.

انخفض زوج العملات دولار أسترالي / الدولار الأمريكي الحساس للمخاطر بنسبة 0.3٪ إلى 0.6726، واستقر تداول زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي عند 0.6129، بينما ارتفع الدولار الأمريكي / اليوان الصيني بنسبة 0.1٪ إلى 6.7636، مع ضعف اليوان إلى أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار بعد الانكماش الحاد في الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6٪ عن الربع السابق.