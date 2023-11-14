سعر الدولار في مصر يتجاوز 50 جنيها في السوق الموازية

تجاوز متوسط سعر صرف الدولار في مصر، خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، 50 جنيها لأول مرة في التاريخ، فيما ظل ثابتا في السوق المصرفي الرسمي.

وبهذا المعدل، يكون متوسط سعر الدولار في مصر، تضاعف 250 مرة خلال 84 عاما، حيث كان يبلغ سعر صرف الدولار رسميا، نحو 0.2 جنيها (20 قرشا) عام 1939، و تضاعف أكثر من 3 مرات منذ فبراير 2022، أي منذ نحو 21 شهرا، عندما كان سعره رسميا 15.66 جنيها.

ويبلغ متوسط سعر الدولار رسميا في البنوك، نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب موقع البنك المركزي، فيما بلغ متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء، اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، نحو 49.30 جنيها للشراء، و50.30 جنيها للبيع، حسب موقع sarf- today.

تاريخ الجنيه المصري مع الدولار

حسب البيانات التاريخية للبنك المركزي المصري منذ عام 1939 مر الدولار الأمريكي برحلة طويلة مع الجنيه المصري انتهت بتفوق كاسح، وفيما يلي أسعار الدولار مقابل الجنيه على مر التاريخ.

عام 1939 : 0.2 جنيها

عام 1949: 0.25 جنيها

عام 1967: 0.38 جنيها

عام 1978: 0.40 جنيها

عام 1988: 0.60 جنيها

عام 1990: 0.83 جنيها

عام 1991: 1.5 جنيها

عام 1992: 3 جنيهات

عام 1993: 3.33 جنيهات

عام 2000: 3.75 جنيهات

عام 2003: 4.6 جنيهات

عام 2004: 5 جنيهات

عام 2011: 6.5 جنيهات

عام 2014: 7 جنيهات

عام 2016: 17.76 جنيها

عام 2017: 15.7 جنيها

فبراير 2022: 15.66 جنيها

مارس 2022: 18.21 جنيها

يناير 2023: 27.2 جنيها

مارس 2023: 30.84 جنيها

14 نوفمبر 2023: 30.84 جنيها