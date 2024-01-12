فريق التحرير by فريق التحرير

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الدولار يتجاوز 30 ليرة تركية في أكبر هبوط للعملة تشهده تركيا

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق متجاوزة 30 مقابل الدولار الأمريكي

فريق التحرير by فريق التحرير
حفيظة غاية أركان محافظة البنك المركزي التركي

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزة 30 مقابل الدولار الأمريكي، في إشارة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد. وبلغ تراجع الليرة خلال العام الماضي 37 بالمئة مع محاولات الجهات النقدية التركية مواجهة التضخم الذي بلغ 64.8 بالمئة في ديسمبر.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” للأنباء، تراجعت الليرة التركية بنسبة 0.1 في المائة، ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 30.0076 ليرة. وتشهد العملة التركية سلسلة من الخسائر بطيئة الوتيرة، منذ أواخر أغسطس الماضي، لتواصل بذلك تراجعها بنسبة 1.6 في المائة منذ مطلع العام.

ومن المقرر أن تجتمع حفيظة غاية أركان محافظة البنك المركزي التركي، مع مستثمرين أجانب في نيويورك، من أجل إقناعهم بالعودة إلى شراء أصول الليرة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...