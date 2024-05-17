الدولار الأضعف بين عملات أكبر 10 اقتصادات في العالم

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.62% حتى الآن في أيار / مايو، لتكون العملة الأمريكية أضعف عملة في مجموعة العشرة، بعد بيانات سوق العمل والتضخم المخيبة للآمال، كما ذكر استراتيجيو الفوركس لدى بنك أوف أمريكا في مذكرة.

ويقول أثناسيوس فامفاكيديس وكلاوديو بيرون إن سوق العملات انتقلت من تسعير خفض وحيد لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانون الأول / ديسمبر، إلى إضافة تخفيض آخر في أيلول / سبتمبر.

يقع زوج العملات يورو/دولار في منتصف توقعات بنك أوف أمريكا للربعين الثاني والثالث عند 1.07 و1.10 دولار لليورو، في حين انخفض زوج دولار/ين أيضاً بعد البيانات الأمريكية، مما يشير إلى أن تسعير مجلس الاحتياطي الفيدرالي مهم أكثر من التدخلات في سوق العملات. ويتوقع بنك أوف أمريكا أن يضعف الدولار الأمريكي في جميع المجالات بمجرد أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. ويتم تداول مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية مرتفعاً بنسبة 0.2% عند 104.730 اليوم الجمعة.

وفي أحدث التعاملات، سجل اليورو 1.084 دولار، فيما سجل الدولار 155.9 ين، والاسترليني 1.265 دولار.