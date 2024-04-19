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التوتر في الشرق الأوسط يزيد جاذبية الين الياباني والفرنك السويسري

شهدت الأسواق العالمية اليوم عمليات بيع ضخمة في الأصول عالية المخاطر بعد تقارير عن أن إسرائيل هاجمت إيران

فريق التحرير by فريق التحرير

تهافت المستثمرون على الأصول الآمنة التقليدية مثل الفرنك السويسري والين الياباني بعد تقارير عن أن إسرائيل هاجمت إيران في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وتفاعلت الأسواق بشكل حاد في البداية مع الأخبار، التي أثارت عمليات بيع ضخمة في الأصول عالية المخاطر، وتسببت في ارتفاع أسعار النفط والذهب، وأشعلت شرارة صعود سندات الخزانة الأمريكية وعملات الملاذ الآمن.

وظل الفرنك السويسري، وهو عملة ملاذ آمن تقليدية، مرتفعا 0.35 بالمئة اليوم الجمعة عند 0.9089 للدولار، بعد أن زاد 1% في وقت سابق من الجلسة.

وكانت التحركات في الفرنك السويسري أكثر وضوحا مقابل اليورو، مع انخفاض العملة الموحدة 0.4 بالمئة في أحدث تداولاتها إلى 0.96685 فرنك، بعد تراجعها 1.5 بالمئة في وقت سابق.

وصعد الين 0.2 بالمئة تقريبا إلى 154.38 ين للدولار، بعد أن قفز أكثر من 0.6 بالمئة في رد فعل تلقائي على تقارير الهجوم.

وقال موه سيونج سيم محلل العملات في بنك سنغافورة “من الواضح أن السوق متوترة”.

وتابع “أعتقد أن الأسواق في هذه المرحلة تبحث عن الاستثمارات الآمنة… في الوقت الحالي، نعلم أن شيئا ما قد حدث لكننا بحاجة إلى فهم حجم الرد الإسرائيلي”.

وفي الوقت نفسه، انخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي سريعا التأثر بالمخاطر إلى أدنى مستوياتهما في خمسة أشهر.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 0.64015 دولار أمريكي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.31 بالمئة إلى 0.58825 دولار أمريكي.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2420 دولار، في طريقه لخسارة 0.2 بالمئة خلال الأسبوع. وتراجع اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.06355 دولار ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية طفيفة.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.03 بالمئة إلى 106.19، ويحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 106.51.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...