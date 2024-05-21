البيتكوين تقفز إلى 71095 دولاراً

ارتفعت عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى اليوم الثلاثاء، بفعل الآمال كبيرة في الموافقة على فئة جديدة من الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالإيثريوم.

وارتفعت عملة البيتكوين اليوم 1036 دولاراً بنسبة 1.48% إلى 71095 دولاراً. وارتفعت عملة إيثريوم – ثاني أكبر عملة مشفرة – 216.6 دولار بنسبة 6.19% لتصل إلى 3716 دولاراً.

وجاءت القفزة في ظل تكهن المتداولين بشأن ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ستوافق على طلب للحصول على صندوق تداول فوري للإيثريوم. وكتب إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة في “بلومبيرغ إنتليجنس”، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” يوم الاثنين أنه زاد من احتمالات موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صندوق استثمار متداول للإيثر في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى 75% من 25%.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن قسم التجارة والأسواق التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة أبلغ مديري الأصول صباح يوم الاثنين بتعديل الإيداعات، المعروفة باسم إيداعات 19b-4، وإعادة تقديمها بالتعديلات. ومن المتوقع أن يتم نشر الإيداعات المحدثة، والتي تسعى عادةً للحصول على إذن للسماح بإدراج نوع جديد من صناديق الاستثمار المتداولة، في الأيام المقبلة.

وقد وصل سعر عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي بالقرب من 74000 دولار في منتصف آذار / مارس وسط زيادة الاهتمام من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية الجديدة ولكن سعرها انخفض منذ ذلك الحين.

كما ارتفعت العملات المشفرة الصغيرة أو العملات البديلة، مع ارتفاع كاردانو بنسبة 7.5% وربحت عملة بوليجون 7.5%، والدوجكوين بنسبة 8%.