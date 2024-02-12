البيتكوين تقفز إلى 50 ألف دولار لأول مرة منذ عام 2021

تشهد سوق العملات الرقمية انتعاشًا ملحوظًا بقيادة عملة بيتكوين التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين.

وبدأت موجة الصعود هذه منذ الإعلان عن موافقة أميركية على إطلاق صناديق مؤشرات متداولة فورية على العملة المشفرة.

وتأتي هذه الارتفاعات بعد موجة صعود قوية للعملة الرقمية خلال الأشهر الماضية.

ارتفاع القيمة السوقية للعملات الرقمية

ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية بنسبة 18% منذ بداية فبراير، رابحة نحو 279 مليار دولار.

وصلت القيمة السوقية الإجمالية إلى 1827 مليار دولار.

بيتكوين تقفز إلى 50 ألف دولار

قفزت عملة البيتكوين إلى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، لتشهد عودة ملحوظة من سلسلة من فضائح صناعة العملات المشفرة، وحالات الإفلاس التي أثارت تساؤلات حول جدوى الأصول الرقمية.

وتضاعفت قيمة العملة المشفرة الأصلية، 3 مرات منذ بداية العام الماضي، حيث ارتفعت من انخفاض بنسبة 64٪ في عام 2022. وتم تداول عملة البيتكوين آخر مرة عند 50000 دولار في ديسمبر 2021.

ولا يزال السعر أقل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 69000 دولار تقريبًا، والذي تم الوصول إليه في نوفمبر 2021.

ارتفاع باقي العملات الرقمية

حققت جميع العملات الرقمية الرئيسية مكاسب خلال الشهر الجاري.

ارتفعت إيثريوم بنسبة 9.7%.ارتفعت تيزر بنسبة 4.3%.ارتفعت بي إن بي بنسبة 7.7%.

ارتفعت سولانا بنسبة 13.2%.

ما هي العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع؟

تزايد الوعي بـ بيتكوين، حيث أصبح الناس على دراية بها وبفوائدها، ما أدى إلى زيادة الطلب على العملة.

كما بدأت العديد من المؤسسات، مثل Tesla و MicroStrategy، في قبول العملة المشفرة الأصلية كدفعة، مما ساعد على زيادة شرعية العملة.

ويرى بعض المستثمرين في بيتكوين أنها تحوط ضد التضخم، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملة