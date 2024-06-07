فريق التحرير by فريق التحرير

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البيتكوين تقترب من 72 ألف دولار

وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي بالقرب من 74000 دولار في منتصف آذار مارس وسط زيادة الاهتمام من الصناديق الفورية الجديدة المتداولة في البورصة

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت عملة البيتكوين المشفرة قرب 72 ألف دولار اليوم الجمعة قبيل بيانات الوظائف الأمريكية المهمة اليوم، والتي يمكن أن توفر حافزاً للسوق.

وارتفعت عملة البيتكوين اليوم بنسبة 1.9% بواقع 1341 دولاراً إلى 71793 دولاراً. وقد وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي بالقرب من 74000 دولار في منتصف آذار مارس وسط زيادة الاهتمام من الصناديق الفورية الجديدة المتداولة في البورصة، لكن سعرها انخفض منذ ذلك الحين.

وأدت عوائد السندات المرتفعة إلى الحد من صعود العملات المشفرة، مثل الأصول الخطرة الأخرى، حيث قلص السوق توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، ارتفعت عملة البيتكوين فوق مستوى 70 ألف دولار هذا الأسبوع بفضل التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والبيانات الاقتصادية التي ساعدت على خفض عائدات السندات.

وقالت راشيل لين، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول SynFutures، “عندما ننظر إلى بيانات الخيارات، فإنها تشير إلى أن معنويات السوق ظلت دون تغيير نسبيًا منذ الأسبوع الماضي، وهو أمر متوقع في سوق جانبية. ويتوقع المتداولون أن يتم تداول البيتكوين بين 75000 دولار و80000 دولار في حزيران / يونيو وأن يتم تداول عملة إيثيريوم بين 4000 دولار و5000 دولار خلال شهر يونيو. وتكشف نسبة البيع عن وجود تحيز صعودي قوي، لتمثل أوامر الشراء نسبة 65% وأوامر البيع 35% من الخيارات”.

وارتفعت عملة إيثيريوم – ثاني أكبر عملة مشفرة – بنسبة 0.3% إلى 3809 دولارات، وارتفعت بنسبة 26% خلال الشهر الماضي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...