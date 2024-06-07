البيتكوين تقترب من 72 ألف دولار

ارتفعت عملة البيتكوين المشفرة قرب 72 ألف دولار اليوم الجمعة قبيل بيانات الوظائف الأمريكية المهمة اليوم، والتي يمكن أن توفر حافزاً للسوق.

وارتفعت عملة البيتكوين اليوم بنسبة 1.9% بواقع 1341 دولاراً إلى 71793 دولاراً. وقد وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي بالقرب من 74000 دولار في منتصف آذار مارس وسط زيادة الاهتمام من الصناديق الفورية الجديدة المتداولة في البورصة، لكن سعرها انخفض منذ ذلك الحين.

وأدت عوائد السندات المرتفعة إلى الحد من صعود العملات المشفرة، مثل الأصول الخطرة الأخرى، حيث قلص السوق توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، ارتفعت عملة البيتكوين فوق مستوى 70 ألف دولار هذا الأسبوع بفضل التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والبيانات الاقتصادية التي ساعدت على خفض عائدات السندات.

وقالت راشيل لين، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول SynFutures، “عندما ننظر إلى بيانات الخيارات، فإنها تشير إلى أن معنويات السوق ظلت دون تغيير نسبيًا منذ الأسبوع الماضي، وهو أمر متوقع في سوق جانبية. ويتوقع المتداولون أن يتم تداول البيتكوين بين 75000 دولار و80000 دولار في حزيران / يونيو وأن يتم تداول عملة إيثيريوم بين 4000 دولار و5000 دولار خلال شهر يونيو. وتكشف نسبة البيع عن وجود تحيز صعودي قوي، لتمثل أوامر الشراء نسبة 65% وأوامر البيع 35% من الخيارات”.

وارتفعت عملة إيثيريوم – ثاني أكبر عملة مشفرة – بنسبة 0.3% إلى 3809 دولارات، وارتفعت بنسبة 26% خلال الشهر الماضي.