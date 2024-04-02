البيتكوين تفقد 4384 دولاراً اليوم

فقدت البيتكوين، العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية، 4384 دولاراً بنسبة 6.3% اليوم لتتراجع إلى 65370 دولاراً. وانخفضت أيضاً الرموز المميزة من عملات الميم مثل (بيبي) و(دوجويفهات).

وقد تراجعت العملات المشفرة بشكل حاد وجماعي اليوم بقيادة البيتكوين وسط تباطؤ الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية وتراجع الرهانات على سياسة نقدية أكثر مرونة للاحتياطي الفيدرالي.

وفقدت العملات المشفرة زخمها في الفترة الأخيرة لأن ضغوط الأسعار المستمرة في الولايات المتحدة تدفع المستثمرين إلى الحد من الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، مما يعزز عوائد سندات الخزانة والدولار.

وانخفضت عملة البيتكوين 11.4% منذ أن بلغت ذروتها عند 73798 دولاراً في منتصف آذار / مارس. وتأثرت الأصول المشفرة مع تراجع التدفقات اليومية إلى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة. وسحب المستثمرون 86 مليون دولار من 10 صناديق، والتي استقطبت حوالي 12 مليار دولار منذ إطلاقها في 11 كانون الثاني / يناير.

وقال ألكس كوبتسيكيفيتش، المحلل في شركة “إف إكس برو” للوساطة: “بالنسبة لبيتكوين، لم تتغير صورة الرسم البياني الصعودي، ومنطقة الدعم الرئيسية التالية هي 62800 دولار إلى 63000 دولار”.

ومن المقرر أن ينخفض المعروض من رموز البيتكوين الجديدة إلى النصف هذا الشهر، في ما يعرف بحالة “تنصيف البيتكوين”، وهو حدث يتكرر كل أربع سنوات ويعتبره بعض المتداولين بمثابة دعم للعملة المشفرة. فيما يجادل آخرون بأنه سيكون من الصعب تحقيق المزيد من المكاسب نظراً لتضاعف الرمز أربع مرات منذ بداية عام 2023.