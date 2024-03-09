البيتكوين تختبر 70 ألف دولار للمرة الأولى

ارتفعت عملة البيتكوين المشفرة إلى مستوى غير مسبوق فوق 70 ألف دولار لفترة وجيزة يوم الجمعة في تعاملات متقلبة بالتزامن مع استمرار فورة الإقبال على العملات المشفرة في مجتمع الاستثمار.

وتجاوزت بيتكوين مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى، مدعومة بطلب من المستثمرين على المنتجات المشفرة الجديدة التي يمكن تداولها بالأسواق الفورية الأمريكية وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وصعدت بيتكوين إلى 70105 دولارات قبل أن تعود للانخفاض سريعاً، وسجلت 68317.72 دولار في أحدث تعاملات.

وقد بلغت مكاسب بيتكوين 62,7% منذ بداية عام 2024.

وبلغت القيمة السوقية للبيتكوين بنهاية تداولات أمس 1,34 تريليون دولار تمثل 51,7% من قيمة جميع العملات المشفرة البالغة 2,6 تريليون دولار.