البيتكوين تتمسك بمكاسبها فوق 70 ألف دولار

حافظت عملة البيتكوين على مكاسبها فوق 70 ألف دولار اليوم الأربعاء، حيث استفادت أكبر عملة مشفرة من التدفقات الكبيرة إلى الصناديق المتداولة في البورصة.

ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 2.9% خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 70.940 دولاراً. وقد وصلت إلى مستوى قياسي بالقرب من 74 ألف دولار في منتصف آذار / مارس وسط زيادة في الاهتمام من الصناديق الفورية الجديدة المتداولة في البورصة، لكن سعرها انخفض منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، تلقت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقات واردة بقيمة 886.6 مليون دولار أمس الثلاثاء، وفقاً لشركة بيانات العملات المشفرة CoinGlass. كان هذا أفضل يوم من التدفقات الداخلة منذ مارس وثاني أكبر كمية من التدفقات في يوم واحد منذ إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في بداية هذا العام.

وكتب ماتيو جريكو، المحلل في مجموعة استثمار الأصول الرقمية “فينيكيا انترناشيونال”، في مذكرة بحثية: “شهدت صناديق التداول في عملة البيتكوين تدفقات تدريجية ومتسقة خلال الأسبوع الماضي”.

وكتب جريكو “يمثل هذا الأسبوع الثالث على التوالي من التدفق الإيجابي، مما يشير إلى انعكاس في الاتجاه بعد خمسة أسابيع من الطلب الضعيف، مع اقتراب صافي التدفق الإجمالي منذ البداية من حوالي 14 مليار دولار”.

كما ارتفعت عملة إيثيريوم – ثاني أكبر عملة مشفرة – بنسبة 1% إلى 3798 دولاراً، لتبلغ مكاسبها 20% خلال الشهر الماضي. وقد وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة مؤخراً على تغييرات مهمة في القواعد للسماح بتداول صناديق الإيثريوم الفورية المتداولة في البورصة.