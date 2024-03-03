البنس الأمريكي.. هل يتحول إلى عملة من الماضي؟

يكلف إنتاج البنس الأمريكي، الذي يتكون أساسا من الزنك، ما يقرب من 3 سنتات، وتساوي سنتا واحدا فقط وفقا للحكومة الفيدرالية، وهذا عكس ما حدث تاريخيا.

بشكل عام، تنتج الحكومات عملة تزيد قيمتها بكثير عن تكلفة إنتاجها، تخيل طباعة ورقة نقدية بقيمة 100 دولار تكلف أقل بكثير من 100 دولار من المواد وتكاليف الطباعة، والربح من هذا يسمى سك العملات، وباستخدام البنسات، تمارس حكومة الولايات المتحدة رسوم سك العملات العكسية.

تعتبر خسارة الأموال الناتجة عن إنتاج البنسات إحدى الحجج لإلغاء البنس الأمريكي، وهناك حجج أخرى ضد البنس مثل الادعاء بأنه يستحق القليل جدا مقارنة بالأجر الأمريكي النموذجي بحيث لا معنى لتصنيف الأسعار بالبنسات.

كانت الولايات المتحدة تستخدم عملة معدنية بقيمة نصف سنت، وقد تم إلغاؤها في عام 1857 لأنها كانت ذات قيمة قليلة جدا.

نصف سنت في عام 1857 كان يساوي حوالي 18 سنتا اليوم، وهذا بالطبع أكثر قيمة ليس فقط من البنس ولكن من النيكل أيضا.

وبطبيعة الحال، هناك حجج لصالح الاحتفاظ بالبنس، ولعل هذا الفلس يستحق العناء لأنه يدعم صناعة تعدين الزنك وموظفيها الأمريكيين.

يقول موقع “schiffgold”، ربما ينبغي لنا أن نتشكك في تحركات الحكومة للتخلص التدريجي من العملة الورقية لأنها قد تكون الخطوة الأولى نحو اقتصاد غير نقدي. أو ربما يؤدي التخلص من العملة إلى دفع الشركات إلى رفع الأسعار، مما يضر المستهلكين.

يمكن القول إن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام من المناقشة حول ما إذا كان ينبغي أن يكون البنس موجودا، هو النظر في العواقب السياسية والثقافية المترتبة على إلغاء البنس.

ماذا سيحدث إذا ألغت حكومة الولايات المتحدة هذا البنس الآن؟ ماذا سيحدث إذا اتبعت الممارسة السابقة المتمثلة في إلغاء عملة النصف سنت وإلغاء النيكل أيضا؟

سيكون هذا بمثابة اعتراف من الحكومة بأن سياساتها النقدية والاحتياطي الفيدرالي قد خفضا قيمة العملة إلى حد كبير، بحيث أن غالبية العملات المعدنية التي أنشأتها الحكومة الفيدرالية لا تستحق سوى القليل جدا لدرجة أنها قد لا تكون موجودة أيضا.

إن التضخم المتفشي منذ بداية عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن متطرف للغاية لدرجة أنه من المستحيل تجاهل الخسائر التي ألحقها بالشعب الأمريكي.

ولكن لسنوات عديدة عندما يكون التضخم أقل، يكون من الصعب ملاحظة ذلك.

تعد العملات المعدنية جزءا من الثقافة الأمريكية، وعندما تتوقف المتاجر عن قبول العملات المعدنية، أو عندما تتوقف البنوك عن تخزين لفائف العملات، أو عندما تتخلى الحكومة الفيدرالية عن البنسات، على جميع الأمريكيين أن يدركوا أن بقية العملات الورقية تتبع نفس المسار من انخفاض قيمة العملة.