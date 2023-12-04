البتكوين تقفز لأعلى مستوى منذ أبريل 2022 فوق 41 ألف دولار

تجاوزت عملة البتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، حاجز 40 ألف دولار للمرة الأولى منذ أيار / مايو 2022، مستفيدة من موجة زخم ناجمة عن توقعات واسعة النطاق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية ومع مراهنة المتداولين على الموافقة الوشيكة على صناديق البتكوين المتداولة في سوق الأسهم الأمريكية.

وسجلت عملة البتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، 41748 دولاراً اليوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ نيسان / أبريل 2022، ويبدو أنها تخلصت من حالة الفوضى التي عمت أسواق العملات المشفرة منذ انهيار منصة إف.تي.إكس وغيرها من إخفاقات أعمال العملات المشفرة في عام 2022.

وأشار جاستن دانيثان رئيس وحدة تطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة كي روك، وهي شركة متخصصة في أسواق الأصول الرقمية، إلى أن الارتفاع بنسبة 50 بالمئة منذ منتصف تشرين الأول / أكتوبر “يبدو أنه يمثل تحولاً حاسماً بعيداً عن الاتجاه الهبوطي لعام 2022 وأوائل عام 2023”.

وحققت عملة إثير المرتبطة بشبكة إيثريوم بلوكتشين أعلى مستوى لها منذ عام ونصف العام اليوم الاثنين إذ بلغت 2262 دولاراً.

ولا يزال كل من بتكوين وإيثر أقل بكثير من أعلى مستوياتهما القياسية لعام 2021 والتي تجاوزت 60 ألف دولار و4000 دولار على التوالي.