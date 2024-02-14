البتكوين تتجاوز تريليون دولار في قيمتها السوقية

تجاوزت القيمة السوقية لعملة البتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، تريليون دولار للمرة الأولى منذ أواخر عام 2021، مسجلة 1.015 تريليون دولار وفق موقع coinmarketcap.com.

وقد قفز سعر البتكوين 4.8% اليوم الأربعاء بواقع 2373 دولاراً ليحلق عند مستوى 51797 دولاراً، للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021، حين سجلت العملة المشفرة الأكبر مستواها القياسي فوق 65466 دولاراً.

وبلغت القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة 1.92 تريليون دولار، وبلغت حصة بتكوين 52.6% تليها إيثيريوم بنسبة 17.2%.

وعوضت بيتكوين بعض الخسائر بعد الانخفاض لفترة وجيزة عن 50 ألف دولار تقريباً إلى 48325 دولاراً في ختام تعاملات الثلاثاء، لتسجل 49580 دولاراً.

وتواصل أسعار البتكوين الارتفاع الذي بدأ في كانون الثاني / يناير من العام الماضي. وفي هذا العام وحده، ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 23%.