فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسوق العملاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةأخبار مصر

الدولار إلى 40 جنيه.. الاقتصاد المصري يواجه تحديات صعبة

يواجه الاقتصاد المصري تحديات صعبة، وقد يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة هذه التحديات وتعزيز النمو الاقتصادي.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر

أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ من المتوقع سابقًا، حيث يضعف الجنيه المصري، ويؤدي التضخم إلى إضعاف القدرة الشرائية، وتزداد الآثار المترتبة على أزمة غزة، مما يؤثر سلبًا على مصادر العملة الأجنبية الرئيسية للبلاد.

وانخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 40% في أوائل كانون الثاني/يناير، بسبب الأزمة الحاصلة في البحر الأحمر، مما أدى إلى تحويل حركة الشحن إلى مسارات بديلة. كما أضعفت الأزمة في غزة المجاورة التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر توقعات إيرادات قطاع السياحة.

وكتب بيتر دو بريز من شركة “أكسفورد إيكونوميكس” في مذكرة للعميل هذا الأسبوع: “لقد تأثرت البلاد بشدة من مختلف الزوايا خلال الشهر الماضي، مما أثر بشكل مباشر على مصادر إيراداتها الرئيسية.”

خفض التصنيف الائتماني لمصر

قلصت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها الائتمانية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

تعثرت حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي (IMF) وقعت في ديسمبر 2022 بعد أن أوقفت مصر تعهدها بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن وبيع أصول الدولة. فريق من صندوق النقد الدولي يجري الآن محادثات في القاهرة لكيفية إحياء الحزمة وربما توسيعها.

وتوقع مسح أجرته “رويترز” لـ 14 اقتصاديًا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) المصري بنسبة 3.5% في السنة المالية التي بدأت في 1 تموز/يوليو، بانخفاض عن توقعات سابقة لنفس العام عند 3.9% في تشرين الأول/أكتوبر و4.2% في تموز/يوليو.

في عام 2024/25، سيرتفع النمو إلى 4.15%، وفقًا للأحدث استطلاع، على الرغم من أن هذا أقل من المتوقع عند 4.50% من قبل المحللين قبل ثلاثة أشهر فقط.

وقدر البنك المركزي الشهر الماضي أن الاقتصاد قد تباطأ إلى 2.9% في الربع الثاني من عام 2023 من 3.9% في الربع الأول.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان صدر في 21 كانون الأول/ديسمبر: “من المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤًا إضافيًا خلال السنة المالية 2023/24 قبل أن يشهد انتعاشًا تدريجيًا بعد ذلك.”

تداعيات الأزمة

توقع استطلاع العملة في الاستطلاع أن تضعف العملة المحلية إلى 40 جنيه مصري مقابل الدولار الأميركي الواحد بحلول نهاية حزيران/يونيو 2024 و43 جنيه بحلول نهاية حزيران/يونيو 2025.

وحافظ البنك المركزي على سعر الجنيه ثابتًا عند 30.85 للدولار منذ آذار/مارس بعد أن سمح له بالانخفاض بنحو 50% مقابل الدولار في العام السابق.

التضخم

في السوق السوداء، انخفضت العملة إلى حوالي 61 جنيه للدولار من 39 جنيه قبل بدء الأزمة الحاصلة في الشرق الأوسط منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وظل معدل التضخم السنوي الرئيسي، الذي بلغ 33.7% في كانون الأول/ديسمبر، عند مستويات قياسية منذ حزيران/يونيو.

وتوقعت أراء الاستطلاع أن يهبط متوسط التضخم إلى 30.80% قبل أن يتباطأ إلى 18.22% في عام 2024/25.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...