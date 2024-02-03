فريق التحرير by فريق التحرير

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الإنترنت والعملات المشفرة.. أيهما دق أبواب العالم أسرع

وفقا لموقع “أكسيوس”، حدد تقرير شركة Architect Partners السنة الأولى لشبكة الإنترنت القابلة للاستخدام على نطاق واسع في عام 1995، وهو عصر الأقراص المضغوطة التي يتم تثبيتها على موقع America Online.

فريق التحرير by فريق التحرير

يرى الكثير من الخبراء أن العملات المشفرة تتحرك بشكل أبطأ وملحوظ مقارنة بالإنترنت، ولا تحظى بالدعم الجماهيري ولا الشعبية التي حظيت بها صناعة الويب منذ نشأتها.

في نفس الوقت، يطرح البعض فكرة أن العملات المشفرة تسير تقريبا على نفس مسار الويب، ولكن المقارنة بالأرقام بين الصناعتين تثبت عكس ذلك تماما.

أجرى فريق في شركة Architect Partners الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ مقارنة سنوية بين أوقات الإنترنت السابقة وحاضر قطاع العملات المشفرة الذي لا يزال ناشئا.

وفقا لموقع “أكسيوس“، حدد تقرير شركة Architect Partners السنة الأولى لشبكة الإنترنت القابلة للاستخدام على نطاق واسع في عام 1995، وهو عصر الأقراص المضغوطة التي يتم تثبيتها على موقع America Online.

وبالمثل، يضع التقرير السنة الأولى للعملات المشفرة في عام 2017، عندما جعلت الرموز المميزة المضاربة لأول مرة بمثابة ظاهرة عالمية.

الإنترنت والعملات المشفرة.. أيهما دق أبواب العالم أسرع

والأهم من ذلك، أن هذا يضع كل سنة من سنوات التكوين قبل 4 سنوات من فقاعات المضاربة في كل مجال.

من خلال هذه العملية، يصبح من السهل إجراء بعض المقارنات، فبعد عام من الفقاعة، شهد الإنترنت استثمارات بقيمة 75 مليار دولار، في حين شهدت العملات المشفرة 29 مليار دولار، وكلاهما مر بتراجع كبير في الاستثمار في العام التالي.

بلغت قيمة الإنترنت في ذروتها المبكرة في عام 2000 نحو 5.6 تريليون دولار، في حين بلغت قيمة العملة المشفرة 3 تريليونات دولار فقط.

ويشير التقرير إلى أنه بعد تعديل التضخم، كانت قيمة الإنترنت المبكرة تبلغ أكثر من 9.6 تريليون دولار في عام 2000.

في عام 2000، كان لدى الإنترنت ما يقدر بنحو 414 مليون مستخدم، في حين كان لدى العملات المشفرة ما يقرب من 190 مليونا في عام 2022.

الإنترنت والعملات المشفرة.. أيهما دق أبواب العالم أسرع

يصنف التقرير محافظ العملات المشفرة على أنها “أشخاص”، لكن الكثير من الأفراد لديهم العديد من محافظ العملات المشفرة.

الإنترنت والعملات المشفرة

يمكن أن تكون العملات المشفرة مجرد تقنية تبحث عن مشكلة لحلها، كما يقترح الكثيرون، ولكن من الممكن أيضا أن يكون الدخول في مجال العملات المشفرة أصعب بكثير من الاتصال بالإنترنت.

على الرغم من أن تسجيل الدخول لم يكن بهذه السهولة في عام 1995، فقد كان يعتمد إلى حد كبير على اتصالات الطلب الهاتفي، وكان على متصفحي الويب عادة تثبيت مودم يدويا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وهو ما كان بمثابة صداع).

قد لا يكون الفارق الزمني بين ظهور الإنترنت، وظهور العملات المشفرة كبيرا، ولكن تحركات الإنترنت والاستثمارات في هذا المجال كانت أسرع وأقوى منها في قطاع العملات المشفرة، الذي قد يفاجئ العالم بتطورات غير متوقعة خلال السنوات القليلة المقبلة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...