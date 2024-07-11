الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى منذ 4 أشهر

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر اليوم الخميس بعد أن شجعت تعليقات من صناع السياسة في بنك إنجلترا الأسواق على تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في آب / أغسطس، في حين انخفض الدولار قبيل صدور تقرير التضخم الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.20 بالمئة إلى 1.2875 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل آذار / مارس، بعد أن قال صانعو السياسة في بنك إنجلترا أمس الأربعاء إن ضغوط الأسعار لا تزال مستمرة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.16 بالمئة إلى 0.6758 دولار أمريكي، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ كانون الثاني / يناير عند 0.6763 دولار أمريكي.

وارتفع اليورو 0.18% إلى 1.0850 دولار، في حين تراجع الدولار بنسبة 0.18% عند 104.86 مقابل سلة من ست عملات رئيسية.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة على أساس شهري في يونيو\حزيران، بما يصل بالمعدل السنوي إلى 3.4 بالمئة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة تزيد عن 70 بالمئة خفض سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أيلول / سبتمبر، مقارنة بتوقعات قرب 50 بالمئة قبل شهر.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الأربعاء إن البنك المركزي سيتخذ القرارات الخاصة بسعر الفائدة “متى ووفق” ما تقتضيه الحاجة، مفندا بذلك التوقع بأن أي خفض للفائدة في سبتمبر يمكن أن يُنظر إليه على أنه تحرك سياسي قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6096 دولار أمريكي، ليعوض بعض خسائره من الجلسة السابقة عندما انخفض 0.7 بالمئة في أعقاب ميل نحو التيسير من بنك الاحتياطي النيوزيلندي في بيان السياسة النقدية.

وتراجع الدولار مقابل الين ليسجل في أحدث التداولات 161.55 ين، بالقرب من أدنى مستوى للين في 38 عاماً.