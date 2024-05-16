اعتقال شقيقين في أمريكا بتهمة سرقة 25 مليون دولار من عملة إيثيريوم

تم اعتقال شقيقين درسا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتهم تنفيذ مخطط متقدم للاستفادة من سلامة سلسلة الكتل للعملة المشفرة “إيثيريوم” وسرقة 25 مليون دولار من العملة الرقمية المشفرة، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

ووصف المدعون الفدراليون في مانهاتن المخطط الذي نفذه أنتون بيراير بوينو (24 عاماً) وجيمس بيراير بوينو (28 عاماً) بأنه “جديد” وقالوا إن هذه القضية تمثل أول مرة يتم فيها توجيه اتهامات جنائية أمريكية بمثل هذا النوع من الاحتيال.

وتتهم السلطات الشقيقين بتنفيذ سرقتهما الدقيقة في نيسان 2023، حيث سرقا 25 مليون دولار من المتداولين خلال 12 ثانية فقط من خلال الحصول بشكل غير مشروع على وصول إلى المعاملات المعلقة وتغيير حركة العملة الرقمية.

وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي: “كما نزعم، فإن مخطط المدعى عليهما يضع سلامة سلسلة الكتل نفسها تحت الشك”.

وقد وجهت للشقيقين لائحة اتهام تتضمن تهمة التآمر على ارتكاب الاحتيال السلكي، وجريمة الاحتيال السلكي، وتهمة التآمر على غسل الأموال. وتم اعتقال أنتون بيراير بوينو في بوسطن، بينما اعتقل جيمس بيراير بوينو في نيويورك.

وتخرج الشقيقان في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يقع في كامبريدج، ولاية ماساتشوستس، حيث درسا العلوم الحاسوبية والرياضيات وطورا المهارات والتعليم اللازمين لتنفيذ احتيالهما.

وأورد القرار الاتهامي أن الشقيقين بيراير بوينو خططا على مدى أشهر للتلاعب والتدخل في البروتوكولات المستخدمة لتحقيق صحة المعاملات للتضمين في سلسلة الكتل للعملة الرقمية “إيثيريوم”، وهي دفتر أستاذي عام يسجل كل معاملة بالعملة الرقمية.

وقالت النيابة إنهما فعلا ذلك عن طريق استغلال ثغرة في كود البرنامج المعروف باسم “MEV-boost” والذي يستخدمه معظم “المصادقون” على شبكة إيثيريوم، وهم المسؤولون عن التحقق من صحة المعاملات الجديدة قبل إضافتها إلى سلسلة الكتل.

وقالت النيابة إنه بعد تنفيذ السرقة، رفض الشقيقان الاستجابة لطلبات إعادة الأموال واختارا بدلاً من ذلك اتخاذ خطوات لغسل وإخفاء العملة الرقمية المسروقة.