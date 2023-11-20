السعودية توقع مع الصين اتفاقية ضخمة لتبادل العملات

وقعت السعودية والصين، اتفاقية لمقايضة تبادل العملات المحلية، قيمتها 26 مليار ريال سعودي، ومدتها 3 سنوات.

وقال البنك المركزي السعودي، في بيان الاثنين، إنه وقع اتفاقية ثنائية لتبادل العملات مع البنك المركزي الصيني، لمدة 3سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني “6.93 مليار دولار”.

الاتفاقية قابلة للتمديد

وأضاف المركزي السعودي، في البيان الذي نشره على موقعه بالإنترنت، أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، كما أنها تعكس توطيد العلاقات بين البنكين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه قال “البنك المركزي الصيني”، في بيان، يوم الاثنين، إن مدة الاتفاقية 3 سنوات، قابلة للتمديد، بموافقة الجانبين.

وأضاف المركزي الصيني، أن الاتفاقية، سوف تساعد في تعزيز التعاون المالي، والتجارة والاستثمار بين الرياض وبكين.

وتسعي السعودية والصين، منذ سنوات إلى تعزيز التعاون بينهما في مجالات الأمن، والتكنولوجيا، لنفس مستوى تعاونهما في مجال النفط.

انضمام السعودية لمجموعة “بريكس”

ويتزامن توقيع اتفاقية تبادل العملات بين بكين، والرياض، مع الموافقة على انضمام السعودية، لمجموعة “بريكس”، مع دول أخرى بداية من العام المقبل.

وتعد السعودية، أحد أهم مصدر النفط لبكين، بينما الصين هي أحد أكبر مصدري السلع للرياض.

ووفقا للبيانات الجمركية الصينية، استوردت بكين نفط من السعودية بقيمة 65 مليار دولار في 2022، بما يمثل حوالي 83% من إجمالي صادرات االسعودية إلى العملاق الآسيوي.

اتفاقيات مع 40 دولة

وتتمع بكين بأكبر شبكة من اتفاقيات مبادلة العملات في العالم مع ما لا يقل عن 40 دولة، لكنها نادرا ما تكشف عن شروط الاتفاقيات، بحسب “رويترز”.

صادرات السعودية لصين ووارداتها منها

وبلغت صادرات السعودية، إلى الصين، عام 2022، نحو 249.9 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، تمثل 16% من صادرات الرياض، حسب رويترز، بينما استوردت السعودية، من الصين نحو 149.25 مليار ريال (39.8 مليار دولار)، تمثل 21 % من واردات الرياض، ليبلغ الفائض التجاري لصالح المملكة، نحو100.7 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وهو أعلى فائض تجاري منذ عام 2013.

وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين دفعة قوية منذ عام 2022، عندما تم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 50 مليار دولار في ديسمبر 2022.

وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية، فيما تبلغ الاستثمارات الصينية في البنية التحتية في الرياض، بنحو 5.5 مليارات دولار، تمثل حصتها من “مبادرة الحزام والطريق”.