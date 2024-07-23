إطلاق أول الصناديق المتداولة لثاني أكبر عملة مشفرة “إيثريوم”

وافقت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على أول صناديق الاستثمار المتداولة لعملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بعد بيتكوين، وفقاً لبلومبرغ.

وتفتح صناديق الاستثمار المتداولة هذه (ETFs) الباب أمام المزيد من المستثمرين للمشاركة في عالم العملات المشفرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة إيثريوم.

تأتي هذه الموافقة بعد تغير مفاجئ في موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي كانت مترددة سابقا في السماح بصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة.

ما هي الشركات التي تقدم صناديق إيثريوم المتداولة؟

تتضمن بعض الشركات التي ستحصل على موافقة على طرح صناديق إيثريوم المتداولة:

21Shares.

Bitwise Asset Management.

Black Rock.

Invesco.

Franklin Templeton.

Fidelity Investments.

VanEck

وسيقدم عدد من الشركات المصدرة، منها “بلاك روك” و”فيدليتي”، إعفاءً مؤقتاً من جزء من الرسوم على صناديق “إيثريوم” المتداولة أو كلها لجذب الاستثمارات.

المنتج الرسوم شروط الإعفاء غرايسكيل إيثريوم ميني ترست %0.15 الإعفاء من الرسوم إما خلال أول 6 شهور أو أول ملياري دولار من الأصول، أيهما أقرب. فرانكلين إيثريوم ترست %0.19 الإعفاء من الرسوم إما خلال أول 6 شهور أو أول 10 مليارات دولار من الأصول، أيهما أقرب. فان إيك إيثريوم ترست %0.2 الإعفاء من الرسوم خلال أول 6 شهور أو أول 1.5 مليار من الأصول، أيهما أقرب. بِت وايز إيثريوم إي تي إف %0.2 الإعفاء من الرسوم خلال أول 6 شهور أو أول 500 مليون دولار من الأصول، أيهما أقرب. 21 شيرز كور إيثريوم إي تي إف %0.21 الإعفاء من الرسوم خلال أول 6 شهور أو أول 500 مليون دولار من الأصول، أيهما أقرب. إنفيسكو غالاكسي إيثريوم إي تي إف %0.25 لا يوجد. آي شيرز إيثريوم ترست إي تي إف %0.25 إعفاء جزئي من الرسوم خلال العام الأول بما يعادل 0.12% من صافي قيمة الأصول لأول 2.5 مليار دولار من الأصول. فيدليتي إيثريوم ترست %0.25 إعفاء من الرسوم حتى نهاية 2024. غرايسكيل إيثريوم ترست %2.5 لا يوجد.