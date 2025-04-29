شراكة بين 3 مؤسسات إماراتية لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم

تخطط مؤسسات إماراتية، وهي الشركة العالمية القابضة (IHC) والقابضة (ADQ) وبنك أبوظبي الأول، لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم، والتي ستخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالكامل، بهدف تسهيل حلول الدفع.

ثورة في ممارسة الأعمال

وأفاد بيان مشترك صدر يوم الاثنين أن العملة المستقرة ستعمل على منصة بلوكتشين ADI، وسيصدرها بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، رهناً بالموافقة التنظيمية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأضافت الشركات أن هذه العملة الرقمية “ستحدث ثورة في سهولة إجراء المدفوعات وممارسة الأعمال التجارية، محلياً وعالمياً”.

وأضافت أنها ستستخدمها “كعملة رقمية موثوقة” من قبل المستهلكين والشركات والمؤسسات، كما ستدعم حالات الاستخدام الرقمية الناشئة مثل التعاملات بين الآلات والذكاء الاصطناعي.

حل آمن يدعم فرص النمو

وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في “القابضة” (ADQ): “يمثل إطلاق العملة المستقرة خطوة محورية في التزامنا بتعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية في الإمارات العربية المتحدة”.

وتابع: “مع تقدمنا نحو اقتصاد رقمي ومتصل بشكل متزايد، ستوفر العملة المستقرة حلاً آمنًا وفعالًا وقابلًا للتوسع، مع خلق فرص جديدة للنمو وخلق القيمة”.

تميل العملات المستقرة – المرتبطة بعملة ورقية – إلى أن تكون أقل تقلبًا مقارنةً بالعملات المشفرة، مثل بيتكوين. فهي مرتبطة بعملة، أو باحتياطيات سائلة، بما في ذلك سندات الخزانة الحكومية، أو بسلع مثل المعادن الثمينة.

بدأ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تنفيذ استراتيجيته للعملة الرقمية، “الدرهم الرقمي”، في مارس 2023. وقد أشارت لوائحه المتعلقة بالعملات المستقرة العام الماضي إلى أنه سيضع إطارًا تشغيليًا واضحًا للعملات المشفرة عند تطبيقها.

يمتلك سوق أبوظبي العالمي وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي بالفعل أطر عمل للعملات المشفرة. ولتعزيز هذه الاستراتيجية، كشف المصرف المركزي الشهر الماضي عن رمز جديد للدرهم ذي توجه رقمي.

عملة AE Coin

حصلت عملة AE Coin، أول عملة رقمية منظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الموافقة النهائية من السلطات المحلية في ديسمبر.

حصلت شركة تيثر، التي تُعدّ عملتها USDT أكبر عملة مستقرة في العالم، في أغسطس الماضي على الضوء الأخضر لتطوير عملة مستقرة في الإمارات العربية المتحدة.

وصرحت الشركات بأنه من المتوقع أن يكون للعملة المستقرة الجديدة التي أطلقتها كل من IHC وADQ وFAB تأثير كبير على مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي والتجاري.

وقد طُوّرت تقنية بلوكتشين ADI، التي ستعمل عليها، في الإمارات العربية المتحدة من قِبل مؤسسة ADI، والتي ستوفر شبكة توزيع متوافقة لمدفوعات بلوكتشين. وتتمتع مؤسسة ADI بشراكات استراتيجية مع حكومات في أكثر من 20 دولة.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “تمثل هذه العملة المستقرة الجديدة خطوةً تحويليةً إلى الأمام، وستُحدث ثورةً في طريقة تعامل كل من المستهلكين والشركات مع مدفوعات بلوكتشين الموثوقة في الإمارات العربية المتحدة”.