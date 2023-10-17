أنباء كاذبة تقفز بسعر بيتكوين 10 بالمئة لتتجاوز 30 ألف دولار

اشارت بلومبرغ إلى تسبب تقرير كاذب يفيد بأن شركة بلاك روك حصلت على موافقة لإطلاق صندوق استثماري متداول في البورصة إلى رفع سعر أكبر عملة مشفرة بسرعة بنسبة 10% إلى 30,002 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى سعر منذ مارس. لكن السعر تراجع بعد أن تأكيد بلاك روك أكبر صندوق مالي في العالم إن طلب إدراج الصندوق الاستثماري بعملة بتكوين BlackRock ETF لا يزال قيد المراجعة، وبقي سعر بيتكوين مرتفعا بنسبة 4.4% خلال الجلسة.

ويتوقع أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على إدراج أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة. وهو ما سيعطي الصناديق التي تدير أصولًا بقيمة 17.7 تريليون دولار، الضوء الأخضر بحسب فوربس.

شركة إدارة الأصول “بلاك روك” التي تدير أصولا بقيمة تزيد عن 10 تريليونات دولار، كانت قد قدمت طلبا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لإطلاق صندوق استثمار للعملات الرقمية قابل للتداول ETF. وتتزايد احتمالات دخول بلاك روك وهي أكبر المؤسسات المالية الكبرى في القطاع، خاصة بعد محاولة عدة صناديق استثمارية الحصول على تصريح مماثل من “لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ” لبدء تداول صندوق تداول للبتكوين في الولايات المتحدة.

في الشهر الماضي، قدم مدير بقيمة 1.5 تريليون دولار، فرانكلين تمبلتون، طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات للحصول على صندوق استثمار متداول في البيتكوين، لينضم إلى سلسلة من الطلبات التي بدأتها أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم BlackRock في يونيو وتشمل عمالقة وول ستريت Fidelity وInvesco Galaxy وWisdomTree. وأشار لمدير الإداري السابق لشركة بلاك روك ستيفن شونفيلد شوينفيلد إلى القرار الأخير الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصة بتأجيل القرارات الأخيرة حتى أوائل العام المقبل بشأن عدد قليل من طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية، باعتباره تسريعًا للعملية. وقال شونفيلد: “بدلاً من رفض القائمة بأكملها بشكل كامل، طلبوا التعليقات، وهو تحسن هامشي ولكنه مهم في الحوار”. وفي الوقت نفسه، تلقى المشرعون الأمريكيون تعليمات من هيئة الأوراق المالية والبورصات بإعادة النظر في طلب شركة إدارة الأصول المشفرة Greyscale لتحويل صندوق بيتكوين الرائد الخاص بها إلى صندوق استثمار متداول بيتكوين فوري. وقال شوينفيلد: “من المرجح أن تضطر هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إلى السماح بتحويل Grayscale Bitcoin Trust إلى صندوق استثمار متداول”.