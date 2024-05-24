أمريكا تمهد الطريق لترخيص صناديق الإيثر المتداولة

مهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الطريق لكل من بورصة ناسداك وبورصة نيويورك للأوراق المالية لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة المرتبطة بسعر الإيثر، وهي العملة المشفرة الأصلية لشبكة الإيثيريوم، وذلك بعد الموافقة على ملفات مقدمة من بورصة نيويورك وناسداك تطلب تغييرات في القواعد من شأنها السماح من إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة المرتبطة بسعر الإيثر.

وتمثل هذه الخطوة تطوراً هاماً بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، ويُنظر إلى الموافقة على أنها انتصار كبير لجهات الإصدار التسع، ومنها “بلاك روك” و”فان إيك”، التي كانت حريصة على إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالإيثر بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين في كانون الثاني / يناير الماضي.

وجاء قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات غير المتوقع بعد أن طلب المسؤولون من البورصات تنقيح ملفاتها بسرعة، وهي مهمة تطلبت ضغط أسابيع من العمل في بضعة أيام فقط. ومع ذلك، لم تُصدر البورصتان، ناسداك وبورصة نيويورك، أي تعليقات علنية بشأن الموافقة.

وكان المشاركون في صناعة العملات المشفرة متشائمين بشأن منح الموافقة في أيار / مايو، بسبب تردد هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ومع ذلك، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من مشغلي البورصات الكبرى ناسداك وسي بي أو إي وبورصة نيويورك تعديل طلباتهم لإدراج صناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم، مما يشير إلى أن الهيئة التنظيمية قد تميل نحو الموافقة على مثل هذه المنتجات.

ويشير التغيير إلى أن البيئة السياسية أصبحت أكثر ملاءمة لصناعة العملات المشفرة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، وفقاً لما ذكره كوين طومسون، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في صندوق التحوط للأصول الرقمية “ليكر كابيتال”.