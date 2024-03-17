أمريكا تتخلف.. 134 دولة تقترب من إطلاق عملاتها الرقمية

تستكشف نحو 134 دولة تشكل 98% من الاقتصاد العالمي إمكانية إصدار عملات رقمية.

وقالت دراسة صادرة عن المجلس الأطلسي البحثي، إن أكثر من نصف هذه الدول في مراحل التطوير المتقدمة أو التجريبية أو الإطلاق.

وقال المجلس الذي يتخذه من الولايات المتحدة مقرا له إن كل دول مجموعة العشرين باستثناء دولة الأرجنتين تمر في الوقت الحالي بواحدة من المراحل التطوير سواء المتقدمة أو التجريبية أو الإطلاق.

وأشارت الدارسة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخلف بشكل متزايد عن ركب إصدار العملات الرقمية أو الدولار الرقمي.

وأوضحت الدراسة أنه في الوقت الذي يتقدم فيه الدولار الرقمي ببطء بالنسبة للبنوك، فإنه “معلق” بالنسبة لسكان أمريكا، فيما قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” نطلع شهر مارس الجاري، “لا شيء من هذا القبيل قريب من الحدوث”.

يأتي ذلك على الرغم من توجيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمسؤولين خلال عام 2022، بالنظر في مسألة الدولار الرقمي.

وتحولت قضية إصدار الدولار الرقمي من مطلب اقتصادي إلى قضية سياسية بين “بايدن” ومنافسه في السباق الانتخابي الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد بعدم السماح بإصدار الدولار الرقمي.

ويتزايد الاختلاف بين أكبر البنوك المركزية في العالم حول العملات الرقمية للبنوك المركزية، وفقا لما قاله الباحث في المجلس الأطلسي جوش ليبسكي.

ويضيف أن مؤيدي إصدار العملات الرقمية يعتبرون أن هذه العملات ستخلق فرص عمل جديدة كما أنها توفر بديلاً للنقود التقليدية.

ويشير الباحث في المجلس الأطلسي إلى خطر تخلف أمريكا قائلا إن ذلك يشير إلى نظام مدفوعات دولي منقسم، محذرا إن هذا التخلف قد يُفقد واشنطن بعضاً من نفوذها المالي العالمي، وذلك في حال سبقت دول أخرى ووضعت معايير للعملات الرقمية للبنوك المركزية.

ووفقا للدراسة فإنه يجري في الوقت الحالي تنفيذ نحو 36 مشروعاً تجريبياً لإصدار عملات رقمية، بما في ذلك اليوان الرقمي العملة الإلكترونية الصينية الذي يرمز إليه بـ”e-CNY”، والتي تتم تجربتها مع 260 مليون شخص في 25 مدينة.

وأشارت الدراسة إلى أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) بدأ منذ أكثر من 6 أشهر في التحضير لليورو الرقمي.

وكشفت الدراسة عن أن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ بداية عام 2022، وما تلاها من عقوبات اقتصادية، ضاعفت عمل البنوك المركزية على العملات الرقمية

وتشير الدراسة إلى أنه يتم تنفيذ 13 مشروعاً للبيع بالجملة عبر الحدود، بما في ذلك مشروع يسمى “mBridge” الذي يربط الصين وتايلاند والإمارات وهونج كونج، وسيتوسع إلى 11 دولة أخرى لم يتم الكشف عنها حالياً هذا العام.

فيما قال الباحث في المجلس الأطلسي جوش ليبسكي، إلى توصل الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى مراحل متقدمة من عملة رقمية، مشيرا إلى سعي دول البريكس لإيجاد نظام دفع بديل للدولار، في قمة دول المجموعة التي ستعقد في روسيا.