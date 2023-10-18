أسعار العملات في مصر… ارتفاع قياسي للدولار الأمريكي

أسعار العملات في مصر – شهد سوق الصرف المصري غير الرسمي تحريكا في الأسعار خلال اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023، حيث صعد الدولار الأمريكي، والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، أمام الجنيه.

أسعار العملات في مصر

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية في مصر، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، في السوق السوداء حسب موقع “sarf-today”:

ارتفع سعر الدولار في مصر، خلال التعاملات بالسوق السوداء بنسبة 2.46%، إلى 43.25 جنيه للشراء، و43.75 جنيه للبيع، وهو مستوى قياسي لم تصل إليه العملة الأمريكية في السوق المصري من قبل.

فيما استقر متوسط سعر صرف الدولار في مصر، رسميا عند نحو 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في مصر

وزاد سعر صرف اليورو الأوروبي خلال التعاملات بالسوق الموازية بنسبة 2.46% إلى 45.64 جنيه للشراء، و46.17 جنيه للبيع.

فيما انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، رسميا إلى نحو 32.56 جنيه للشراء، و 32.68 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر

صعد سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 2.58% إلى 52.62 جنيه للشراء، و53.23 جنيه للبيع.

كما ارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، رسميا إلى نحو 37.59 جنيه للشراء، و 37.72 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

وفيما يلي أسعار أبرز العملات العربية، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، خلال تعاملات السوق السوداء في مصر، حسب موقع “sarf-today”:

سعر الريال السعودي في مصر

وزاد سعر صرف الريال السعودي، خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 2.11% إلى 11.51 جنيه للشراء، و11.64 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي رسميا عند نحو 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر

ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 2.41% إلى 11.78 جنيه للشراء، و11.91 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، رسميا عند نحو 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصر

وصعد سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 3.39% إلى 139.79 جنيه للشراء، و141.4 جنيه للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، رسميا ليسجل نحو 99.65 جنيه للشراء، و100.06 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.