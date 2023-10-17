أسعار العملات في مصر… ارتفاع أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي بالسوق السوداء

واصلت أسعار العملات في مصر الارتفاع خلال تعاملات السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023.

وزادت أسعار العملات الأجنبية، خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023، ومن أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني،

كما صعدت أسعار العملات العربية، خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023، ومن أبرزها الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

وفيما يلي أسعار العملات في مصر، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، في السوق السوداء:

سعر الدولار في مصر

وارتفع سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، خلال التعاملات بالسوق السوداء بنسبة 1.19%، إلى 42 جنيه للشراء، و42.5 جنيه للبيع، حسب موقع ” sarf-today”.

فيما بلغ متوسط سعر صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، رسميا نحو 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في مصر

وزاد سعر صرف اليورو الأوروبي في مصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 1.33% إلى 44.34 جنيه للشراء، و44.87 جنيه للبيع، حسب موقع “sarf-today”.

فيما بلغ متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي في مصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، رسميا نحو 32.62 جنيه للشراء، و 32.73 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر

وصعد سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 0.82% إلى 51.02 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع، حسب موقع ” sarf-today”.

فيما بلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، رسميا نحو 37.58 جنيه للشراء، و 37.71 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

وفيما يلي أسعار أبرز العملات العربية، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، خلال تعاملات السوق السوداء في مصر.

سعر الريال السعودي في مصر

وزاد سعر صرف الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 0.8% إلى 11.20 جنيه للشراء، و11.33 جنيه للبيع، حسب موقع ” sarf-today”.

فيما بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، رسميا نحو 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر

وارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 1.05% إلى 11.42 جنيه للشراء، و11.56 جنيه للبيع، حسب موقع “sarf-today”.

فيما بلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، رسميا نحو 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصر

وصعد سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 0.38% إلى 135.20 جنيه للشراء، و136.81 جنيه للبيع، حسب موقع “sarf-today”.

فيما بلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، رسميا نحو 99.70 جنيه للشراء، و100.05 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.